Известная американская певица, поп-звезду Леди Гагу заподозрили в беременности. Исполнительница прокомментировала слухи и объяснила, действительно ли она готовится стать мамой.

Сетью распространяются фотографии Леди Гаги на которых у знаменитости заметили округлый животик. Поклонники певицы предположили, что совсем скоро звезда родит первенца. Поклонники даже начали писать поздравления с пополнением в семье артистке и ее возлюбленному - предпринимателю Майклу Полански.

Исполнительница решила ответить на слухи и приоткрыть завесу своей личной жизни. На своей странице в TikTok звезда записала видео под композицию культовой певицы Тейлор Свифт. В частности, Гага использовала отдельные строки из песни.

"Не беременна - просто плачу в спортзале", - написала под видео Гага.

Своим постом артистка ответила на все слухи и опровергла информацию о своей беременности. Знаменитость заверила, что пока еще не готова рожать ребенка.

Чем известна Леди Гага

Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Германотта, известна своим эксцентричным стилем, провокационными выступлениями и музыкальным талантом. В течение карьеры она выпустила множество хитов и получила многочисленные музыкальные награды, включая "Грэмми".

Гага также активно поддерживает общественные и благотворительные инициативы. Среди ее самых известных песен "Poker Face", "Bad Romance", "Born This Way", "Just Dance", "Telephone", "Shallow" (из фильма "Звезда рождается"), "Rain on Me" с Арианой Гранде.

