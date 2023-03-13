Певица помогла упавшему фотографу, а тот ее решил "отблагодарить".

Певица Леди Гага, чья песня Hold My Hand для фильма "Топ Ган: Мэверик" была в номинации на "Оскар" за лучший саундтрек, попала в курьезную ситуацию. На "красной" ковровой дорожке, которая в этом году была в цвете шампанского, ее похлопали по ягодицам.

Для церемонии Леди Гага выбрала платье от Versace, едва прикрывающее ее ягодицы. Певица уверенно дефилировала, как вдруг заметила падение мужчины. Позади нее оступился фотограф.

Звезда решила помочь мужчине и сразу же к нему побежала. Гага подала ему руку, а тот улыбнулся и похлопал ее по ягодицам. Реакция певицы была бесценной. Она медленно посмотрела на руку фотографа, которую тот положил на ее бедра. После этого она молча развернулась и ушла.

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В сети уже обвиняют мужчину в излишних вольностях. Комментаторы осудили поступок фотографа, но похвалили Леди Гагу, которая решила помочь незнакомцу.

Леди Гагу похлопали по ягодицам - видео

Реакция сети:

"Это главная причина, почему я так люблю Леди Гагу, потому что она искренняя и искренне заботится о других"

"Боже, ей было так неловко. Вы видели, как она посмотрела вниз, туда, где он погладил ее, и была ошеломлена, очень неловко и встревоженно. Фу"

"Мой Бог! Я так зла на этого человека. Перестаньте прикасаться к женщинам без их согласия. Ты погладил ее по з*днице, чувак, как будто она твоя подружка!"

Напомним, также на церемонии "Оскар" выступила Рианна. Беременная певица превзошла всех.

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