Она избавилась от 18 килограммов.

Американская певица Кристина Агилера поразила своим похудением. Оказалось, что артистка избавилась от 18 килограммов.

43-летняя Агилера в последнее время была с пышными формами, однако за год ей удалось получить потрясающие результаты. Сама же звезда отмечает, что это все благодаря правильно подобранной диете и спорту.

Сколько сейчас весит артистка - она не отметила, но уже успела показать новую себя в Instagram.

Реакция подписчиков

Однако не все порадовались за новую фигуру Кристины. Некоторые подписчики начали активно хейтить певицу и обвинять в употреблении лекарств для диабетиков, из-за которых она так быстро избавилась от килограммов.

"Что случилось с той красивой фигурой, которая у нее была?"

"Она потеряла свою сексуальность"

"Хирургия и "Оземпик" помогли ей выглядеть так"

"Надеюсь, что она счастлива, хоть и выглядит нездоровой".

К слову, певица уже не впервые удивляет своими внешними трансформациями. Так несколько лет назад она набрала лишние кило, из-за чего некоторые люди не узнавали ее на улице. Однако в 2020 году Агилера похудела аж на 25 килограммов. Тогда всего за несколько месяцев Кристина с размера XL стала носить заветный S.

"Чувствую себя сексуальной и соблазнительной", - признавалась певица поклонникам.

Напомним, ранее актрису Аню Тейлор-Джой захейтили за узкую талию.

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