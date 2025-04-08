Певица после предложения руки і сердца поцеловалась с мужчиной.

Известной украинской певице Ирине Билык сделали предложение. Произошло это прямо на вечеринке после ее концерта во Дворце "Украина" в Киеве 7 апреля. Мужчина показал, каким был этот романтический момент.

Как известно, в понедельник звезда дала третий большой сольный концерт в столице, который ранее перенесла из-за обстрелов россиян. Выступила она перед поклонниками по случаю своего юбилея. Ей исполнилось 55 лет. После феерического концерта с лучшими хитами исполнительница пригласила своих друзей на празднование этого события.

Прямо во время вечеринки один из давних приятелей неожиданно стал на одно колено и сделал предложение знаменитости. Оказалось, что это ректор Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Максим Тимошенко. По его словам, они с Билык уже много лет дружат. Он не стал скрывать эмоций от концерта артистки и адресовал ей немало комплиментов. После этого он сказал, что хочет сделать ей предложение руки и сердца.

"Дорогая Ирина, дорогая наша звезда, богиня, мы тебя любим, ты являешься символом песни украинской. Сколько мы с тобой знакомы - просто не хочу говорить. Но я тебя люблю, я делаю тебе предложение", - сказал Тимошенко и опубликовал ролик в своем Facebook.

Этот момент сопровождался аплодисментами и словами: "Горько". В подписи к видео мужчина написал: "Она сказала да!". Вероятно, это просто была шутка со стороны ректора, однако сразу после его предложения певица и Максим поцеловались и крепко обнялись.

Что известно о личной жизни Билык

Звезда была в официальном браке только один раз, однако у нее было немало романов. Первым известным партнером Ирины был ее продюсер Юрий Никитин. Их отношения длились восемь лет. В 1998 году певица начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. Уже через год у них родился сын Глеб. Впоследствии у артистки был роман с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко. Хотя официально они не поженились, их отношения до сих пор остаются часто обсуждаемыми в сети.

После Коляденко знаменитость закрутила роман с хореографом Дмитрием Дикусаром на 15 лет моложе. В 2007 году певица приняла участие в популярном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером был Дикусар. После этого между ними завязались отношения, которые продлились до 2010 года.

В 2015 году Ирина вышла замуж за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова. Во время этого брака, с помощью суррогатного материнства, у них родился сын Табриз. В 2021 году стало известно об их разводе.

Напомним, ранее Ирина Билык прямо на концерте призналась в любви артисту на 28 лет моложе. Исполнитель опубликовал видео с выступления звезды в соцсети и отреагировал на ее публичное признание. Он ответил ей взаимностью и отметил, что ее творчество вызывает у него восторг.

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