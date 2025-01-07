Актриса показала их с возлюбленной кольца.

Известная американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец, совершившая каминг-аут, сообщила радостную новость. Оказалось, что 27-летняя звезда, известная по роли Кэсси Сальван в фильме "Пятая волна", Тери в фильме "Праведник" и Мии Холл в картине "Если я останусь", обручилась со своей девушкой.

Новостью об этом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она опубликовала серию кадров с различными моментами 2024 года. На одном из снимков Хлоя засветила их с ее избранницей кольца. Как известно, артистка находится в отношениях с американской моделью Кейт Харрисон. Фотография была сделана на побережье океана.

Женщины держались за руки и демонстрировали на камеру свои роскошные кольца с бриллиантами. В подписи к фото Грейс Морец выразила благодарность прошлому году за людей, которых она встретила, а также пожелала подписчикам мира в 2025-м.

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"Так благодарна за то, что 2024 год принес. Люди, места, наши семьи, наше здоровье, наша любовь. Желаю всем мирного начала нового года", - написала актриса.

К слову, о своей нетрадиционной ориентации кинозвезда впервые объявила в ноябре 2024 года. Тогда она призналась, что ей нравятся девушки. После публичного признания стало известно, что Хлоя уже более шести лет находится в отношениях с моделью. Свой роман они скрывали с 2018 года. До этого артистка была в отношениях с сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов - Бруклином.

Напомним, ранее американская актриса Эмма Дюмон совершила каминг-аут. Звезда фильма "Оппенгеймер" теперь идентифицирует себя как транс-мужчину небинарного происхождения и просит при упоминании о ней использовать местоимения "они".

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