Блогерша поделилась подробностями ситуации.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника - Кристина - рассказала о неожиданной встрече с россиянами на отдыхе.

Не секрет, что сейчас блогерша вместе с тремя сыновьями в отпуске в Доминиканской Республике. Ранее она отмечала, что выбрала именно это место для отдыха, ведь там практически нет представителей страны-агрессора. Однако на днях Кристина таки встретилась с ними в ресторане и рассказала об этом в своем Instagram.

"Когда мы пришли за стол, дети начали что-то активно обсуждать и я обратила внимание, что за соседним столом пара так пристально смотрела, потом быстро собралась и начала убегать. Потом я поняла, что это были москали", - отметила жена Решетника.

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Она лишь посмеялась над этой ситуацией и подчеркнула, что россиянам действительно нужно бояться украинцев.

"Правильно, пусть боятся украинского языка и нас, украинцев".

Напомним, жену Григория Решетника с детьми не хотели выпускать из Украины. Ее развернули на границе из-за страховки на машину, которая тогда еще не вступила в действие.

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