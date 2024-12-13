Решетник верит во взрыв творчества в Украине после войны.

Григорий Решетник, знакомый украинцам как ведущий известного шоу "Холостяк" неожиданно раскрыл свою давнюю мечту - попробовать себя в кино. Он видит себя не только актером, но и режиссером или продюсером. Об этом он рассказал в комментарии РБК Украина.

"Мечта каждого парня, особенно творческой натуры - побыть Джеймсом Бондом. Я тоже хотел бы сыграть агента 007", - рассказал Решетник в интервью.

В то же время, ведущий отметил, что сейчас настоящими героями являются украинские военные, которые защищают страну от российской агрессии.

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"Был бы не против попробовать себя в разных ролях. Ведь я - дипломированный тележурналист и даже преподаю в университете. Очень надеюсь, что после нашей победы можно будет себя в этом попробовать", - говорит мужчина.

Решетник выразил уверенность, что после победы Украины сможет реализовать свою мечту и приобщиться к развитию украинского кино. Он отметил, что сейчас в Украине восстанавливается сфера телевидения и кинопроизводства, и верит во взрыв творчества после войны.

Кто такой Григорий Решетник

Григорий Решетник - это известный украинский телеведущий, шоумен, актер и общественный деятель. Он получил известность благодаря ведению романтического реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка" на телеканале СТБ.

Напомним, Григорий Решеник показал, как украсил елку с женой и сыновьями.

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