Режиссер призналась, что была фанаткой этого сериала.

Оскароносный режиссер Хлои Чжао официально развеяла все слухи вокруг новой версии популярного сериала "Баффи - победительница вампиров".

В интервью Variety лауреатка премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Золотой лев" заявила, что будущий проект является не перезапуском сериала, а полноценным сиквелом, который продолжает историю и уважает оригинальных героев:

"Этих персонажей невозможно заменить. Я никогда бы этого не позволила. И Сара возвращается. Я люблю свой каст, новый каст. Мы точно вернем оригинальных героев. И это шоу, которое объединяет две генерации - оно не только о детях".

Чжао призналась, что была фанаткой оригинального шоу с 90-х. "Мы ждали каждый новый эпизод как ритуал. Помню финал - мы сидели, держась за руки, и плакали. А встреча с Сарой в реальной жизни стала, пожалуй, одним из самых стрессовых моментов в моей жизни", - рассказала она.

Кто сыграет в новом сериале

Уже известно, что в сиквеле наряду с Сарой Мишель Геллар появится 15-летняя Райан Кира Армстронг - новая избранная. Джеймс Марстерс, сыгравший Спайка, намекнул на возвращение еще в феврале, а вот Каризма Карпентер (Корделия Чейз) сказала, что не появляется в пилоте.

В августе Хлои Чжао сообщила, что пилотный эпизод уже снят. Сериал разворачивается через 25 лет после финала оригинала, завершившегося в 2003 году после семи сезонов.

