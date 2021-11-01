Документальное шоу называется The Best Shape Of My Life ("Лучшая форма моей жизни"), оно выйдет 8 ноября.

Известный голливудский актер Уилл Смит снял сериал, рассказывающий историю его похудения почти на 10 килограммов за 20 недель.

Трейлер документального шоу из 6 серий под названием The Best Shape Of My Life ("Лучшая форма моей жизни") он опубликовал в своем Instagram.

"Не каждый проект работает так, как вы этого хотите", – подписал он ролик.

В одном из эпизодов на видео Смит признается, что его посещали мысли о самоубийстве:

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-либо думал о самоубийстве".

Читайте такжеЭкстремально похудевшая Адель украсила обложки сразу двух журналов Vogue (фото)Кроме того, в трейлере Смит отметил, что в процессе он определил, в чем состоят фундаментальные проблемы его жизни, и понял необходимость обратить внимание на свое психическое состояние.

"Такое невероятное путешествие", "Не могу дождаться", "Так рад, что твою историю поделят с миром", "Это невероятно, чувак", "Продолжайте делать то, что вы делаете. Всегда нравились ваши фильмы", "Желаю крепкого здоровья и счастья", – отреагировали фанаты, пораженные историей своего кумира.

Уилл Смит снял сериал о похудении: что известно

Сериал называется The Best Shape Of My Life ("Лучшая форма моей жизни"). Он состоит из 6 эпизодов.

Шоу выйдет 8 ноября на YouTube Originals.

Смит подал историю своего похудения за 20 недель как путешествие.

Напомним, в мае Уилл Смит опубликовал в Instagram фото своего изменившегося тела, отметив, что находится в своей худшей форме.

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Автор: Катерина Шварц