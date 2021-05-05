Заметно поправившийся за время карантина известный американский актер Уилл Смит решил вернуться в прежнюю форму.
Читайте такжеРасполневший Уилл Смит показал обвисший живот (фото)Об этом он сообщил в своем Instagram, показавшись в полный рост в одних плавках.
«Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней, пасущихся в кладовке. Я люблю свое тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов… Вот и все! Стремлюсь достигнуть лучшей формы в моей жизни!» – отметил он.
Актер серьезно настроен вернуть свое здоровье и самочувствие в норму: «Надеюсь, что это сработает!».
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