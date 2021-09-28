По его словам, в какой-то момент он был даже готов сделать этим женщинам соответствующее предложение, но в итоге отказался от идеи.

53-летний американский актер Уилл Смит задумался о том, чтобы содержать гарем, среди которых бы были звезды Голливуда.

Об этом он рассказал изданию GQ.

"Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых бы заботился, мне казалась отличной", - заявил актер.

Смит признался, что хотел бы видеть в своем гареме "девушку Бонда" Холли Берри и знаменитую американскую балерину Мисти Коупленд.

По его словам, в какой-то момент он был даже готов сделать им соответствующее предложение, но в итоге отказался от этой идеи.

Идею содержания гарема актер обсуждал со своим коучем. Смит утверждает, что проработка этой концепции помогла ему избавиться от эмоционального багажа, который он держал в себе.

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Также голливудская звезда поведала о секретах своего открытого полигамного брака с Джадой Пинкетт-Смит.

"Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти по тому же пути. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви", - отметил актер.

Что известно о семье Уилла Смита

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит воспитывают двоих общих детей: 23-летнего Джейдена и 20-летнюю Уиллоу. Также у него есть старший сын - 28-летний Трей от первой жены Шири Зампино.

В апреле этого года стало известно, что дочь Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что она состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне.

Автор: Виолетта Орлова