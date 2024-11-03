Недоразумение было во время модного показа.

Известный украинский певец EL Кравчук впервые рассказал о конфликте с лидером группы ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой.

Мужчина отметил, что о том инциденте они договорились не рассказывать. Однако прошло много лет и артист решил все же поделиться подробностями недоразумения.

"Драка была одна. Мы вместе участвовали в модном показе. Нас одели в очень яркую одежду такую и Фагот почему-то почувствовал, что наряд, который у меня лучше, чем у него. У нас возник конфликт на этом фоне, на фоне моего яркого образа. Мы подрались. Я его ударил, он меня ударил", - рассказал певец в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Однако со временем артисты смогли забыть старые обиды и даже вспоминают теперь тот неприятный инцидент с юмором.

"Мы поржали с этого, Навроцкая (избранница Фагота - прим. УНИАН) нас помирила и сказала: "Ну вы даете, ребята".

Напомним, ранее стало известно, что популярный певец Melovin поскандалил с украинским ведущим Евгением Фешаком. Между знаменитостями возник конфликт во время одного из недавних радиоэфиров.

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