После того, как на скандальный ролик привлекли внимание - девушка его удалила.

Блогер из Киева, которая у ТикТок известна под ником di.rubens назвала Россию любимой страной.

На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Штефан отметил, что на блогера подписаны миллионы молодежи, а видео набрало 2,5 млн просмотров.

"Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - написал офицер. "Я считаю это недопустимым, неправильным, считаю это для украинской девушки, причем блогера, на которую подписано большинство украинских подростков, постыдным поступком", - добавил Штефан.

После этого юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

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Автор: Екатерина Лиманская