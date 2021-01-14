Блогер из Киева, которая у ТикТок известна под ником di.rubens назвала Россию любимой страной.
На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.
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После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.
Штефан отметил, что на блогера подписаны миллионы молодежи, а видео набрало 2,5 млн просмотров.
"Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - написал офицер. "Я считаю это недопустимым, неправильным, считаю это для украинской девушки, причем блогера, на которую подписано большинство украинских подростков, постыдным поступком", - добавил Штефан.
После этого юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.
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