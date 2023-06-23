Певец Вова Дантес на шоу Евгения Яновича рассказал, что ему очень нравится переводить свои хиты на украинский язык. Он восхищен тем, что он создает песни с новым звучанием, но в то же время эти композиции уже все знают.
По словам Дантеса, на перевод его вдохновил Дима Монатик.
"Меня убедил Дима Монатик. Он сказал: "Блин, ты так кайфанешь". И я сейчас начал просто переводить. И я действительно так кайфую, потому что ты вроде бы написал новую песню, но которую уже все сразу знают", - высказался экс-муж Нади Дорофеевой.
Следует отметить, что недавно Дантес спел "Девочка Оля" на украинском. Интересно, что обновленную версию композиции он исполнил не с Вадимом Олейником, который был вторым участником коллектива "ДиО.фильмы", а с Димой Монатиком. Слушатели оценили.
Творчество Вовы Дантеса
С началом полномасштабной войны Дантес перевел все свое творчество на украинский. Так, недавно вышла песня "Чуєш", которая уже стала безусловным трендом TikTok.
Ранее Вова признался, что перешел на государственный язык и в быту, и в своих стендап-выступлениях, хотя ранее он говорил на русском.
Ранее УНИАН писал, что Дантес снял в своем новом клипе Дашу Кацурину.