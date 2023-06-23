Музыкант восхищен тем, как теперь звучат его старые композиции.

Певец Вова Дантес на шоу Евгения Яновича рассказал, что ему очень нравится переводить свои хиты на украинский язык. Он восхищен тем, что он создает песни с новым звучанием, но в то же время эти композиции уже все знают.

По словам Дантеса, на перевод его вдохновил Дима Монатик.

"Меня убедил Дима Монатик. Он сказал: "Блин, ты так кайфанешь". И я сейчас начал просто переводить. И я действительно так кайфую, потому что ты вроде бы написал новую песню, но которую уже все сразу знают", - высказался экс-муж Нади Дорофеевой.

Следует отметить, что недавно Дантес спел "Девочка Оля" на украинском. Интересно, что обновленную версию композиции он исполнил не с Вадимом Олейником, который был вторым участником коллектива "ДиО.фильмы", а с Димой Монатиком. Слушатели оценили.

Творчество Вовы Дантеса

С началом полномасштабной войны Дантес перевел все свое творчество на украинский. Так, недавно вышла песня "Чуєш", которая уже стала безусловным трендом TikTok.

Ранее Вова признался, что перешел на государственный язык и в быту, и в своих стендап-выступлениях, хотя ранее он говорил на русском.

Ранее УНИАН писал, что Дантес снял в своем новом клипе Дашу Кацурину.

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