Украинский певец и стендап-комик Владимир Дантес выпустил клип на песню "NOT A REFUGEE". В видеоработе артист использовал личные кадры и показал видеоролики, снятые подписчиками. Для создания ролика певец попросил поклонников поделиться фрагментами их жизни.
Так музыкант решил поддержать своих фанатов, которые сейчас покинули дома из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако Дантес высказал надежду на то, что скоро все изменится и каждый сможет вернуться на Родину.
"Быть в Европе или где-нибудь по миру хорошо, только когда ты турист. Жить, работать и наслаждаться жизнью лучше в Украине. Моя песня о том, что всех нас ненадолго поразбрасывало по миру. Мы поехали поделиться своей культурой с Европой, что-то возьмем от них. Но обязательно вернемся домой", - прокомментировал исполнитель.
Интересно, что в кадре также появилась Даша Кацурина - ресторатор, с которой Вова недавно официально подтвердил отношения.
Напомним, Надя Дорофеева отреагировала на роман Дантеса и Кацуриной.
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