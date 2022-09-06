Композиция и видеоработа были посвящены теме того, что украинцы сейчас разбросаны по всему миру из-за войны.

Украинский певец и стендап-комик Владимир Дантес выпустил клип на песню "NOT A REFUGEE". В видеоработе артист использовал личные кадры и показал видеоролики, снятые подписчиками. Для создания ролика певец попросил поклонников поделиться фрагментами их жизни.

Так музыкант решил поддержать своих фанатов, которые сейчас покинули дома из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако Дантес высказал надежду на то, что скоро все изменится и каждый сможет вернуться на Родину.

"Быть в Европе или где-нибудь по миру хорошо, только когда ты турист. Жить, работать и наслаждаться жизнью лучше в Украине. Моя песня о том, что всех нас ненадолго поразбрасывало по миру. Мы поехали поделиться своей культурой с Европой, что-то возьмем от них. Но обязательно вернемся домой", - прокомментировал исполнитель.

Видео дня

Интересно, что в кадре также появилась Даша Кацурина - ресторатор, с которой Вова недавно официально подтвердил отношения.

Напомним, Надя Дорофеева отреагировала на роман Дантеса и Кацуриной.

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