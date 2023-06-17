Фаны считают, что так певец пытается отомстить Дорофеевой.

Украинский певец Вова Дантес представил новую песню "Чуєш" и клип к ней. В нем он снял свою девушку Дашу Кацурину.

Песня о бывшей удивила фанов. В ней Дантес прямо говорит, что больше ничего не чувствует к своей бывшей.

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам‘яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", - говорится в песне.

В видео снялась не только Кацурина. Также в клипе можно увидеть друга Дантеса - блогера и юмориста Алексея Дурнева, который почти все видео "прятался" в костюме огромного кота.

"Чуєш" - это эмоция. У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь и вам станет веселее). Видео - как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным - рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", - рассказал о клипе и песне Дантес.

Реакция комментаторов

Поклонники шутят, что Дантес записал "мужскую версию" хитов Майли Сайрус и Шакиры, которые представляли свои "песни мести" бывшим. Комментаторы пишут:

"Этот стиль песни - просто вау! Формат клипа просто непревзойденный! Я такого еще не видела, аплодирую"

"Вот это да! Надя, наверное, икает"

"Дантес, ты гений! Этот клип - шедевр"

Напомним, ранее стало известно, что Макс Барских перевел еще два своих хита.

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