Украинский певец Владимир Дантес выступил на сольном концерте Monatik в Луцке и вместе с мультиартистом исполнил хит группы "ДиО фильмы" - "Девочка Оля".
Артисты неожиданно для поклонников исполнили давно полюбившуюся им песню на украинском языке.
Конечно, зрители не остались равнодушными. В сети они написали, что сначала не поняли, что это за песня, но на припеве весь зал подпевал.
Реакция сети на песню "Девочка Оля"
- "Это так драйвово"
- "Класс"
- "Вау, как круто слушать этот трек уже на украинском"
- "Крутяк"
Стоит отметить, что поклонники вспомнили и Вадима Олейника, с которым Дантес изначально пел эту песню. Они в недоумении, почему на сцене его не было и не понимают, куда он пропал из шоу-бизнеса.
Напомним, группа "ДиО фильмы" была создана в 2008 году после того, как Дантес и Олейник победили на "Фабрике звезд-2". Артисты выпустили несколько хитов, которые вошли в альбом "Мне уже 20".
В 2015 году группа распалась. Дантес ушел в сольное плаванье, а об Олейнике мало что слышно. Он не появляется на большой сцене.