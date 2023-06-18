Поклонники не ожидали такого поворота событий.

Украинский певец Владимир Дантес выступил на сольном концерте Monatik в Луцке и вместе с мультиартистом исполнил хит группы "ДиО фильмы" - "Девочка Оля".

Артисты неожиданно для поклонников исполнили давно полюбившуюся им песню на украинском языке.

Конечно, зрители не остались равнодушными. В сети они написали, что сначала не поняли, что это за песня, но на припеве весь зал подпевал.

Видео дня

Реакция сети на песню "Девочка Оля"

"Это так драйвово"

"Класс"

"Вау, как круто слушать этот трек уже на украинском"

"Крутяк"

Стоит отметить, что поклонники вспомнили и Вадима Олейника, с которым Дантес изначально пел эту песню. Они в недоумении, почему на сцене его не было и не понимают, куда он пропал из шоу-бизнеса.

Напомним, группа "ДиО фильмы" была создана в 2008 году после того, как Дантес и Олейник победили на "Фабрике звезд-2". Артисты выпустили несколько хитов, которые вошли в альбом "Мне уже 20".

В 2015 году группа распалась. Дантес ушел в сольное плаванье, а об Олейнике мало что слышно. Он не появляется на большой сцене.

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