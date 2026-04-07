Аурика Ротару рассказала, где и когда встретится с братьями и сестрой

Исполнительница также ответила, изменилось ли место пребывания Софии Ротару во время войны.

Украинская певица Аурика Ротару, которая является сестрой Софии Ротару, рассказала о планах встретиться с родными.

В новом интервью для BLIK.ua артистка отметила, что в мае, возможно, состоится ее концерт в Черновцах. Именно там она надеется встретиться с двумя братьями и сестрой Лидией, которые живут неподалеку.

"Мы не виделись давно. Надеюсь, у меня будет 16 мая концерт в Черновцах. Вот тогда мы увидимся с братьями, с сестрой", – подчеркнула Ротару.

К слову, ранее Аурика высказывалась и о Софии. Она отмечала, что, несмотря на слухи о том, что артистка находится за границей, ее сестра остается во время полномасштабной войны в Украине. Сейчас Ротару лаконично отметила, что "ничего не изменилось".

Напомним, София Михайловна не появляется на публике и не выступает на сцене с 2022 года. Исполнительница также не говорит о полномасштабном вторжении, а лишь иногда публикует кадры разрушений после вражеских атак и добавляет слова сочувствия. О позиции сестры Аурика говорила так:

"Думаю, что каждый сам, если захочет, расскажет о себе. То, что он захочет. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами".

