Актриса также призналась, общается ли с ними сейчас.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая ранее рассказала о работе с коллегами-россиянами, заговорила и о родственниках в стране-агрессоре.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" отметила, что ее двоюродные братья живут РФ. Однако они верит больше российской пропаганде, а не ее словам. Поэтому общение с ними актриса прекратила еще до полномасштабного вторжения.

"В России живут мои родственники - двоюродные братья с семьями, но мы не общались уже даже до войны. Они зомбированы, верят, что "бандеровцы едят детей". Хотя один из них более трезво все оценивает - время от времени общается с моим братом. Другой - военный, но не думаю, что он имеет какое-то отношение к нынешней войне. Кажется, он уже на пенсии", - отметила Анна в интервью для OBOZ.UA.

Саливанчук также призналась, когда в последний раз виделась с родственниками.

"Виделись мы давно, я даже не помню, как они выглядят", - отметила актриса.

