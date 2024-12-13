Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная по роли Наташи в сериале "Крепостная", выписалась из роддома и поделилась радостной новостью с поклонниками. Она опубликовала в своем Instagram первые фотографии новорожденной дочери и рассказала о счастливом событии.
На снимках можно увидеть трогательные моменты встречи мамы и малыша с семьей. Старший сын Анны позирует возле сестренки, а муж актрисы подготовил для них сюрприз - украсил детскую комнату розовыми шариками.
Сагайдачная также рассекретила пол ребенка, подтвердив, что у нее родилась девочка.
"Мы дома. Я уже и фото в розовом публиковала, а мне продолжают в директ писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас самая нежная девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик. Видите, как я вас удивила", - написала актриса.
На одном из шариков, которыми была украшена комната, можно заметить трогательную надпись с благодарностью за дочь и деталями ее рождения. Согласно надписи, девочка появилась на свет 9 декабря.
Напомним, что звезда "Крепостной" рассказала, на чем зарабатывает, кроме актерства.
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