Девушка также призналась, готова ли выйти замуж за нового избранника.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница 10 сезона шоу "Холостяк" Анна Неплях рассказала об изменениях в личной жизни. В частности, она сообщила, что находится в отношениях.

Избранником девушки стал военный, имя которого она пока держит в тайне. Анна лишь отметила, сколько времени они уже вместе и как они познакомились.

"Да, я уже 2 месяца в отношениях. Шутки шутками, но я его "наволонтерила", - написал Неплях своем Instagram.

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Девушка также поделилась планами на будущее. В частности, ответила, хочет ли выйти замуж за возлюбленного.

"Мне важно быть счастливой с мужчиной и иметь перспективу совместного будущего. Выходить замуж ради статуса "я замужем" - у меня нет необходимости. Я реализована и без мужчины рядом. Но я хочу семью и детей в полноценной счастливой семье", - подчеркнула Анна.

Напомним, ранее возлюбленная Сергея Танчинца ответила, планируют ли они с артистом детей и свадьбу. По словам Юлианы, они уже обсуждали тему бракосочетания, однако во время войны не хотят устраивать громкое празднование.

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