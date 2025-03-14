Срок действия его отстранения от рабочих обязанностей завершился.

Директора - художественного руководителя Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого Андрея Белоуса, которого ранее отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах, вернули к исполнению обязанностей в театре.

В комментарии для hromadske сам Андрей подтвердил, что пока нет оснований, чтобы он не мог продолжать работать дальше в Молодом театре.

"По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", - отметил Белоус, который 10 февраля по собственной инициативе написал заявление об отстранении от выполнения рабочих обязанностей на месяц, чтобы "избежать различных спекуляций".

Видео дня

К слову, сегодня, 14 марта в театре состоялось собрание коллектива, на котором присутствовал директор департамента культуры Сергей Анжияк. Он сообщил, что Билоуса возможно уволить только при условии, если мужчина потеряет доверие руководства.

Что известно о скандале с Андреем Билоусом

Студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила преподавателя Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах и харассменте. Она опубликовала откровенное видео в сети, в котором, не показывая своего лица, рассказывает о сообщениях интимного характера от Билоуса.

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич намекнула на домогательства со стороны преподавателя.

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