Из-за погоды база будет недоступной для эвакуации в следующие 10 месяцев.

В Антарктиде - чрезвычайное происшествие. На исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся собственный маньяк. Об этом сообщает The Times.

На прошлой неделе с научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, пришло электронное письмо, которое немедленно вызвало тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, который представляет угрозу для остальных.

"К сожалению, [его] поведение обострилось до уровня, который вызывает глубокое беспокойство. В частности, он совершил физическое нападение на [имя не разглашается], что является грубым нарушением личной безопасности и трудовой этики. Кроме того, он угрожал убить [имя не разглашается], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен своей безопасностью, постоянно думая, не стану ли я следующей жертвой", - говорится в письме.

Видео дня

Кроме того, агрессивного члена команды также обвинили в сексуальном насилии над другим исследователем.

Хотя ситуация уже сама по себе выглядит ужасно, хуже всего то, что эта научная станция сейчас фактически отрезана от мира, ведь расположена в Антарктиде, где как раз началась суровая антарктическая "осень". Из-за сложных погодных условий эвакуационную команду вряд ли удастся прислать раньше, чем через 10 месяцев.

Дион Джордж, министр окружающей среды Южной Африки, сказал, что он поговорит с членами команды, чтобы оценить "для себя" сложившуюся ситуацию.

"Между руководителем группы и этим человеком была словесная перепалка. Затем это обострилось и тогда это лицо таки совершило физическое нападение на лидера", - сообщил он журналистам.

По словам министра, первоначальное расследование показало, что лицо, упомянутое в электронном письме, не имело непосредственных "опасных намерений". Впрочем, правительство ЮАР уже обсудило с представителями Норвегии и Германии возможность "срочного вмешательства", поскольку эти страны имеют собственные научные базы в относительной близости от Sanae IV - примерно в 300 километрах.

Другие скандальные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, легенда итальянского футбола собрался посетить Москву, чем вызвал скандал. Звезда итальянского футбола Франческо Тотти якобы планирует принять участие в гала-мероприятии, организованном российским порталом ставок на спорт в следующем месяце.

Также мы рассказывали, что в Германии умер "последний родственник" Гитлера. Мужчина действительно носил фамилию Гитлер и считал себя родственником печально известного диктатора, однако действительно ли был таким, до сих пор не известно.

Вас также могут заинтересовать новости: