Артистка ответила, с кем из юмористов она готова вернуться в проект.

Юмористка и актриса Настя Ткаченко получила известность благодаря проекту "Лига Смеха", где играла в составе команды "Моя провинция". За кулисами съемок шоу "Я люблю Украину" для телеканала ТЕТ она прокомментировала свое возможное возвращение на сцену фестиваля. В этом году "Лига Смеха" отмечает 10 лет и по случаю юбилея впервые с начала полномасштабного вторжения возвращается к традиционному формату игры, где звездные тренеры выбирают команды на сезон и соревнуются за чемпионство.

"Я очень рада, что "Лига Смеха" возвращается к классическому формату, к полноценному сезону, потому что очень хочется почувствовать дух соревнования, выбрать для себя любимую команду и провести с ней целый сезон", - поделилась Настя Ткаченко.

Артистка призналась, что если вернется в "Лигу Смеха" как участница, то только в составе своей родной команды "Моя провинция". Среди ее участников известный сейчас комедийный тикток-блогер Влад Шевченко, Влад Мартынюк и Андрей Ружицкий.

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"Я хотела бы снова вернуться в "Лигу Смеха", но только со своей командой "Моя провинция". Если это возможно, это было бы классно", - говорит актриса.

Не исключает Настя Ткаченко и возможность попробовать себя в кресле тренера телевизионного сезона.

"Я отсидела тренером во всех региональных "Лигах Смеха" и скажу, что это тяжелый труд. Конечно, я не отказалась бы от такой роли, это классный опыт. Но мне больше нравится, когда в тренерских креслах звезды шоу-бизнеса, это добавляет шарма. Они могут сделать крутое шоу и дать юмористам другой взгляд на их искусство", - добавила артистка.

Уже в воскресенье, 13 апреля, Настя Ткаченко снова появится на телеканале ТЕТ - в премьерном выпуске шоу "Я люблю Украину". Она сыграет с друзьями и звездными выпускниками "Лиги Смеха" - Иваном Кухарчуком, Фимой Константиновским и Александром Степаненко. Включайте ТЕТ в 19:00 и влюбляйтесь в Украину вместе с любимыми юмористами.

Напомним, ранее Настя Ткаченко рассказала об экс-женихе, который исчез после предложения. Юмористка согласилась выйти замуж за бывшего, но после ее "да" он просто исчез. Тот период актриса тяжело пережила и до сих пор называет этот опыт "плачевным".

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