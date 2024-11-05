По словам продюсера, у них никогда не было теплых отношений.

Елена Мозговая, известный украинский продюсер и телеведущая, всегда была публичной личностью, но детали своей личной жизни предпочитала держать в тайне. Однако ее десятилетний брак с популярным певцом Александром Пономаревым был одним из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе.

Пара познакомилась в начале 2000-х, когда Мозговая работала на телевидении, а Пономарев был уже известным артистом. В 2005 году у них родилась дочь Евгения.

Несмотря на внешнюю идиллию, их брак распался в 2011 году. Причины развода долгое время оставались неизвестными, а бывшие супруги избегали каких-либо комментариев на эту тему.

Недавно Алена Мозговая дала откровенное интервью Наталье Влащенко, в котором впервые рассказала об истинных причинах разрыва с Пономаревым. Она призналась, что их отношения были далеки от идеальных, а после развода они вообще не общаются.

Мозговая подчеркнула, что сохранить теплые и дружеские отношения после разрыва возможно лишь при условии, что они существовали изначально. В случае с Пономаревым, по ее словам, этого не было.

Не называя конкретных причин, продюсер намекнула на наличие абьюза со стороны певца. Она описала этот период жизни как сложный урок, за который ей пришлось заплатить "слишком высокую цену".

"Я воспринимаю это сейчас как урок. Он многому меня научил. Научил быть сильной. Многому научил, просто цена очень высокая как для меня оказалась, но, в принципе, нормально. Я же все прошла, все ок", - отметила Мозговая.

Сейчас Елена Мозговая счастлива в браке с певцом Дэвидом Аксельродом, с которым воспитывает дочь Соломию.

Напомним, ранее 30-летняя дочь Мозговой после каминг-аута показала свою избранницу.

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