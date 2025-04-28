Она также ответила, вернется ли еще Дэвид на сцену.

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая является женой певца-воина Дэвида Аксельрода, рассказала о его травме на службе.

По ее словам, артист неудачно приземлился и повредил колено. После этого он перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию.

"Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы в 2022 году, но до того это колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился", - призналась Алена в комментарии для ТСН.ua.

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Продюсер также отметила, что исполнитель еще вернется на сцену, но не сейчас. По ее словам, Дэвид пока сфокусировал свое внимание не на творчестве, а на здоровье и помощи защитникам.

"Конечно, ждать его на сцене, куда же он денется? Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи он делать не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым мы занимаемся. Сейчас больше я на себя взяла внимание, а он сосредоточился на непубличных вещах", - отметила Мозговая.

К слову, Алена и Дэвид сыграли свадьбу в 2015 году. Супруги воспитывают общую дочь Соломию, а также у Мозговой есть две дочери Зоя и Евгения от предыдущих отношений.

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