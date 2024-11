Знаменитость заявила, что не знает, когда в следующий раз даст концерт.

Известная британская певица, обладательница премии "Грэмми" Адель, которая ранее частично потеряла слух, сообщила, что уходит с большой сцены. Артистка решила взять перерыв в карьере на неопределенный срок, сообщает издание BBC.

Известно, что в течение последних двух лет звезда давала концерты в отеле-казино Caesars Palace в Лас-Вегасе. Ее выступления проходили каждую неделю, а уже в субботу, 23 ноября, исполнительница в последний раз перед перерывом выступила на сцене.

Уже несколько раз Адель объявляла, что планирует уйти в творческий отпуск. В частности, она отмечала, что это произойдет после серии ее концертов в Лас-Вегасе. Знаменитость подтвердила свои слова и во время последнего выступления сообщила, что не знает, когда в следующий раз поклонники увидят ее. Говоря об этом, певица не смогла сдержать слез и добавила, что ей будет не хватать концертной жизни.

"Я буду ужасно скучать по этому, буду ужасно скучать по вам. Не знаю, когда в следующий раз захочу выступить снова", - заявила Адель.

Артистка ранее рассказывала, что берет паузу в творчестве, потому что хочет пожить непубличной жизнью и уединиться. Она планирует посвятить себя сыну и любимому. А также исполнительница делилась, что хотела бы поступить в университет и изучать английскую литературу.

"Мне бы хотелось поступить в университет и чтобы у меня был такой опыт, но я буду учиться онлайн с репетитором. Мой план на 2025 год - получить квалификацию", - сказала звезда, известная хитами "Hello", "Skyfall", "Set Fire to the Rain", "Rolling in the Deep".

К слову, за время своей карьеры Адель выпустила четыре музыкальных альбома, последний из которых - "30" - вышел в 2021 году. Звезда несколько раз становилась лауреатом премии "Грэмми". А в 2012 году она была награждена "Оскаром" и "Золотым глобусом" в номинации "Лучшая песня к фильму". Тогда исполнительница написала саундтрек "Skyfall" к ленте о Джеймсе Бонде.

Напомним, ранее тяжелобольная Селин Дион расплакалась прямо во время концерта Адель. Знаменитости встретились на выступлении последней в Лас-Вегасе. Адель также не смогла сдержать слез, когда увидела коллегу.

