Знаменитость почти не слышала на левое ухо.

Знаменитая британская певица Адель, которая ранее объявила о паузе в карьере, сообщила, что частично перестала слышать на левое ухо. Исполнительница ответила, что стало причиной потери слуха.

Артистка впервые рассказала досадную историю во время своего последнего концерта в Лас-Вегасе 25 октября. Как сообщает издание Express, прямо со сцены Адель поделилась, что подхватила редкую ушную инфекцию. Это произошло в августе, когда звезда жила в Мюнхене, Германия.

Этот период был очень сложным, призналась знаменитость. Она длительное время жила с болью, из-за которой не могла исполнять песни. Вследствие инфекции певица частично потеряла слух и она почти не слышала на левое ухо.

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Даже начав лечение, ситуация не улучшалась. Дело в том, что медики назначили Адель не те препараты, из-за чего лекарства не действовали. Наконец, она повторно обратилась за помощью к специалистам и начала принимать антибиотики, которые помогли ей побороть болезнь.

"У меня никогда раньше не было инфекции уха. Это самое болезненное, что когда-либо со мной случалось. Это было хуже, чем роды, это очень сложно лечить. Я принимала не те антибиотики несколько дней, и мне подобрали тот, который начал действовать", - вспомнила исполнительница.

Артистка добавила, что ей было очень страшно и она не понимала, сможет ли полностью восстановить слух и петь, как раньше. Она переживала невыносимую боль, из-за которой иногда ей "хотелось просто отрезать себе ухо". Сейчас состояние здоровья Адель улучшилось и она не страдает от последствий инфекции.

Напомним, ранее Адель прямо во время концерта объявила о помолвке. Знаменитость похвасталась роскошным кольцом.

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