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"Куколка, королева": супермодель Белла Хадид восхитила поклонников игривыми фото

17:59, 11 февраля 2020
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Белла Хадид игриво смотрит вверх на фото / фото: instagram.com/bellahadid

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала своих поклонников новыми фото. 

Она их разместила в своем Instagram-аккаунте.

На них она игриво смотрит вверх, слегка приоткрыв рот и добавив шутливые изображения с помощью визуальных эффектов.

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"Not far baby even when you leave ", - подписала фотографии модель, процитировав строчки из песни Under The Moon в исполнении хип-хоп певицы 070 Shake.

Белла Хадид / фото: instagram.com/bellahadid

"Королева", "Ангел", "Ты восхитительна", "Куколка", - наперебой восхитились ее поклонники в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Белла Хадид появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке в нескольких откровенных нарядах, наполовину обнажив грудь.

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Теги: #модель