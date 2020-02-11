"Куколка, королева": супермодель Белла Хадид восхитила поклонников игривыми фото
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала своих поклонников новыми фото.
Она их разместила в своем Instagram-аккаунте.
На них она игриво смотрит вверх, слегка приоткрыв рот и добавив шутливые изображения с помощью визуальных эффектов.
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"Not far baby even when you leave ", - подписала фотографии модель, процитировав строчки из песни Under The Moon в исполнении хип-хоп певицы 070 Shake.
"Королева", "Ангел", "Ты восхитительна", "Куколка", - наперебой восхитились ее поклонники в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Белла Хадид появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке в нескольких откровенных нарядах, наполовину обнажив грудь.