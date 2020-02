"Куколка, королева": супермодель Белла Хадид восхитила поклонников игривыми фото

Супермодель Белла Хадид порадовала фанатов новыми фото.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала своих поклонников новыми фото.

Она их разместила в своем Instagram-аккаунте.

На них она игриво смотрит вверх, слегка приоткрыв рот и добавив шутливые изображения с помощью визуальных эффектов.

"Not far baby even when you leave ", - подписала фотографии модель, процитировав строчки из песни Under The Moon в исполнении хип-хоп певицы 070 Shake.

"Королева", "Ангел", "Ты восхитительна", "Куколка", - наперебой восхитились ее поклонники в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Белла Хадид появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке в нескольких откровенных нарядах, наполовину обнажив грудь.