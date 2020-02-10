Самая красивая женщина в мире прошлась по подиуму в бюстгальтере (видео)

Модель Белла Хадид появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке в нескольких откровенных нарядах, наполовину обнажив грудь.

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в показе американского бренда Brandon Maxwell сезона осень-зима 2020.

Снимки с шоу появились в Instagram-аккаунте модели.

23-летняя Хадид вышла в свет на неделе высокой моды в Нью-Йорке в лоснящихся серебристых брюках, черном бюстгальтере, украшенном пайетками, и атласном пиджаке с широким воротником.

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Ее образ на подиуме был дополнен мини-сумкой с леопардовым принтом, перевязанной через плечо, и массивными длинными серьгами в тон.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.