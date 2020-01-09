Звезда фильмов "Весна на Заречной улице" и "Неуловимые мстители" попал в больницу

Геннадий Юхтин госпитализирован в одну из московских больниц с травмой бедра.

Народный артист России Геннадий Юхтин, известный по фильмам "Неуловимые мстители", "Весна на Заречной улице" и "Баллада о солдате" госпитализирован в одну из московских больниц.

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Как сообщают российские СМИ, артист упал у себя дома, получив травму бедра. На данный момент неизвестно, есть ли перелом. Медики оказывают артисту необходимую помощь.

Юхтин родился в 1932 году в Куйбышевской области. В 10 лет стал сиротой: его мать погибла на фронте, а отец умер от ран.

Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова. Юхтин снялся в фильмах «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Остров сокровищ» и пр.