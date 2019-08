Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини

Подписчики осыпали балерину комплиментами по поводу ее фигуры.

Судья шоу "Танці з зірками", балерина Екатерина Кухар опубликовала "горячее" фото с отдыха в США.

Снимок Кухар в бикини появился на ее странице в Instagram. "Love Me Like You Do", - написала она под сексуальным кадром.

На снимке судья "Танців з зірками" позирует в белом купальнике без бретелек, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Как сообщалось, 8 августа стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками".