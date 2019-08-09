цей матеріал доступний українською

Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини

10:15, 09 августа 2019
Звезды
839 0
Кухар поразила стройной фигурой / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читайте такжеБывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей (фото)

Снимок Кухар в бикини появился на ее странице в Instagram. "Love Me Like You Do", - написала она под сексуальным кадром.

На снимке судья "Танців з зірками" позирует в белом купальнике без бретелек, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Как сообщалось, 8 августа стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #танцы со звездами