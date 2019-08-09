Стали известны имена всех участников нового сезона "Танцев со звездами"

На паркет выйдут актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица TAYANNA и музыкант Дзидзьо.

В четверг, 8 августа, стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танци со звездами".

Так, на паркет выйдут актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица TAYANNA и музыкант Дзидзьо, передает ТСН.

К слову, эстафету #танціззіркамиchallenge им передал рэпер Серега и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Первым дискобол прикатился к Дзидзьо, артист был очень удивлен, увидев, как волшебный шар привел к нему Елену Кравец и TAYANNA.

"Когда мне передали эстафету #танціззіркамиchallenge, я не сомневалась ни секунды. Я смотрела все сезоны и последние два года мечтала, что сама когда-то выйду на паркет. Как видите, мечты сбываются. Несмотря на то, что ранее я нигде не танцевала, а бальные танцы для меня вообще "космос", я в невероятном предвкушении. Мне кажется, что в танцах я смогу открыть в себе новые грани", - поделилась певица TAYANNA.

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что от проекта ждет нового опыта, удовольствия и куража.

"Богатого танцевального опыта у меня нет. В раннем детстве, лет в 6, я танцевала в народном ансамбле "Сувенир" в Кривом Роге и затем уже после рождения старшей дочери немного занималась в Киевской школе-студии балета "Тодес" просто для себя", - вспоминала звезда.

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Также актриса призналась, что готова к сложным хореографическим постановкам, но вот поддержек и трюков пока опасается.

Артист Дзидзьо сказал, что еще с первого сезона мечтал принять участие в шоу.

"Конечно, решиться было не так просто, ведь я знаю, что впереди будет много сложных испытаний, но это один из моих вызовов. По жизни я их принимаю и достойно прохожу. А с танцами у меня есть своя незаконченная история. Еще в студенческие годы у меня с ними не завязались отношения. Когда у нас в университете проходили уроки хореографии, я стоял в сторонке с выражением лица: "Вы хотите, чтобы я танцевал?!". Вот теперь я осознал ошибку и буду закрывать этот гештальт", - рассказывал артист.

Стоит отметить, что участниками "Танці з зірками" стали: ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов "Хороший парень" Алексей Яровенко и Ксения Мишина, ведущая "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, певица MARUV, и ведущий Даниэль Салем, известный рэпер Серега и призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.