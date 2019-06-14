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Настя Каменских полностью обнажилась на фото

11:03, 14 июня 2019
Звезды
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Каменских позировала на камеру абсолютно голая / instagram.com/kamenskux

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре Каменских предстает на кровати полностью обнаженной.

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"Поймал меня с утра мой мальчик", – подписала она под снимком.

Мнения фанов по поводу пикантного снимка в сети разделились. Часть поклонников назвала фото горячим, другие пишут, что это уже перебор.

"Мне кажется, это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!", "В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы", "Ужас, зачем такое выставлять?", "Звезданулась вообще", "Скоро явно будет порно", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.

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Теги: #фото#Настя Каменских