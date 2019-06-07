Настя Каменских позировала на камеру в прозрачном белье (фото)
05:52, 07 июня 2019Звезды
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Исполнительница не устает делиться с подписчиками провокационными кадрами.
Каменских не перестает хвастаться своими прелестями в сети / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.
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Артистка на своей странице в Instagram показала снимок со съемок клипа ее мужа Потапа на песню "Константа". В кадре поп-звезда предстала в белом кружевном полупрозрачном комплекте — корсете и трусиках.
"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Каменских.
"Потапу повезло с женой", "Сочная", "Идеальная", "Шикарная фигура", "Обалденная", "Красотка нереальная", - пишут в комментариях под снимком.
Каменских показала сексуальный кадр / фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV выступила в Кривом Роге и Николаеве и поделилась снимками с концертов.
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