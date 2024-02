Они не верят в свою победу с такой композицией.

После того, как Украина выбрала своего представителя на "Евровидение-2024", Германия тоже определилась со своим фаворитом. Им стал 28-летний певец Исаак с песней "Always On The Run".

Интересно, что некоторые немцы не в восторге от такого выбора.

Реакция немцев на конкурсную песню

Немцы считают, что с этой композицией их страна не сможет одержать победу, ведь она, по их мнению, слабая для "Евровидения".

"Я не могу представить, чтобы мы попали в топ-10 с этой песней"

"Это еще одна довольно обычная радиопесня"

"Извините, ноль баллов!"

"Удивительно, как международное жюри проголосовало за эту песню"

"Ничего не имею против Исаака, он замечательный певец, но это лишь следующая монотонная песня на последнем месте. Я снова потерял радость от "Евровидения".

Сам Исаак пока не комментирует негативную реакцию своих соотечественников.

Напомним, недавно некоторые страны тоже объявили своих представителей. В частности, от Италии впервые за последние 8 лет поедет женщина - певица Анжелина Манго с песней "La noia". Поговаривают, что она обошла Аlyona Аlyona и Jerry Heil в рейтинге еврофанов. Также Израиль выбрал свою представительницу на "Евровидении" - 20-летнюю певицу Эден Голан. Позже оказалось, что в 2016 году она выступала в оккупированном Крыму.

