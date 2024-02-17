После того, как Украина выбрала своего представителя на "Евровидение-2024", Германия тоже определилась со своим фаворитом. Им стал 28-летний певец Исаак с песней "Always On The Run".
Интересно, что некоторые немцы не в восторге от такого выбора.
Реакция немцев на конкурсную песню
Немцы считают, что с этой композицией их страна не сможет одержать победу, ведь она, по их мнению, слабая для "Евровидения".
- "Я не могу представить, чтобы мы попали в топ-10 с этой песней"
- "Это еще одна довольно обычная радиопесня"
- "Извините, ноль баллов!"
- "Удивительно, как международное жюри проголосовало за эту песню"
- "Ничего не имею против Исаака, он замечательный певец, но это лишь следующая монотонная песня на последнем месте. Я снова потерял радость от "Евровидения".
Сам Исаак пока не комментирует негативную реакцию своих соотечественников.
Напомним, недавно некоторые страны тоже объявили своих представителей. В частности, от Италии впервые за последние 8 лет поедет женщина - певица Анжелина Манго с песней "La noia". Поговаривают, что она обошла Аlyona Аlyona и Jerry Heil в рейтинге еврофанов. Также Израиль выбрал свою представительницу на "Евровидении" - 20-летнюю певицу Эден Голан. Позже оказалось, что в 2016 году она выступала в оккупированном Крыму.