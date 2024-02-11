Ее композиция пока занимает лидирующую позицию у слушателей.

После того, как Украина выбрала своего представителя на "Евровидение-2024", Италия тоже определилась со своим фаворитом. Им впервые за 8 лет стала женщина Анджелина Манго с песней "La noia". Она стала победительницей 74-го итальянского фестиваля в Сан-Ремо. По традиции, кто побеждает в этом конкурсе, тот автоматически едет представлять Италию на "Евровидение". Об этом сообщает Eurovision World.

На недавней пресс-конференции Анджелина официально подтвердила свое участие в песенном конкурсе и подчеркнула, что готова к поездке в город Мальме, где будет проходить "Евровидение-2024".

Интересно, что Анджелина уже успела возглавила рейтинг еврофанатов в приложении "My Eurovision Scoreboard". Поговаривают, что ее песня понравилась еврофанам больше, чем композиция "Teresa & Maria" дуэта Аlyona Аlyona и Jerry Heil.

Что известно об Анжелине Манго

Анджелина Манго- 22-летняя итальянская певица, которая также является автором песен. Она родилась в Маратеи в семье музыкантов. Девушка с детства увлекалась музыкой и пением. Умеет играть на гитаре и фортепиано.

Была участницей музыкальной группы, которую она организовала вместе со своим братом. Активно начала работать в музыкальной сфере в 2020 году, а уже вскоре Анджелина подписала контракт с Sony Music и стала работать вместе с продюсерами.

Она написала конкурсную песню "La noia" в соавторстве с Дарио Фаини и Франческой Калиаро.

Кстати, Италия участвовала в песенном конкурсе "Евровидение" 48 раз и 3 раза одержала победу.

Напомним, недавно Израиль выбрал представительницу на Евровидение, которая выступала в оккупированном Крыму.

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