Они уже определились со своим фаворитом.

3 февраля в Украине состоялся национальный отбор на Евровидение-2024. Победу одержал дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

После этого букмекеры обновили свои прогнозы по победителю на самом конкурсе песни. Ранее они предсказывали победу Украины, но с меньшим коэффициентом, чем сейчас.

Согласно ставкам, сейчас шансы Alyona Alyona и Jerry Heil победить на Евровидении составляют 18%, а до Нацотбора Украине прогнозировали победу с вероятностью 12%.

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Второе место букмекеры отдали Великобритании. Шансы на победу этой страны всего 9%. Заметно, что разрыв между первым и вторым местом почти в два раза. К слову, Великобританию будет представлять певец Olly Alexander, однако его конкурсная песня пока неизвестна.

На третьем месте в списке букмекеров - Италия (7%). Четвертую строчку заняла Исландия (6%), а закрывает пятерку лидеров Израиль (5%). При этом Швеция может составить конкуренцию Израилю, так как букмекеры поставили на нее тоже 5%.

Напомним, ранее медиаэксперт ответил, победят ли Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024.

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