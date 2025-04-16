Певица призналась, что начала сомневаться в себе после проигрыша на конкурсе и чувствовала разочарование.

Популярная украинская певица Маша Кондратенко в этом году участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2025" с песней "No Time to Cry". Несмотря на то, что многие украинцы ставили большие ставки на победу артистки, ей не удалось занять первое место на конкурсе. Она рассказала, как пережила поражение на шоу.

В интервью для "Сейфплейс" исполнительница поделилась, что ей сложно было принять свой проигрыш на Нацотборе, поскольку она долго шла к участию в событии и тщательно готовилась к шоу. Однако представителями Украины на "Евровидении-2025" стали участники Ziferblat.

По словам Кондратенко, сразу после конкурса она поехала домой, где размышляла над своим поражением. Певица не могла сдерживать эмоций и говорит, что проплакала целый день. Однако особенно эмоциональным моментом для артистки стало то, что победителями стали Федор Ходаков, Валентин и Даниил Лещинские, с которыми она вместе работает в одном лейбле. Несмотря на искренние поздравления коллег, она не скрывает, что переживала внутренний конфликт.

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"Когда ты понимаешь, что именно ты хотела принести своей команде победу, а приносит группа Ziferblat, которых я мега уважаю и поздравляла я ребят, все классно между нами в отношениях. Но знаешь, такое ощущение, когда понимаешь, что твоя команда радуется, радуется не за тебя и это очень трудно", - сказала звезда.

После Нацотбора Маша разочаровалась в себе и даже хотела опустить руки, но со временем поняла, что должна и дальше радовать своих поклонников творчеством.

"Я плакала почти целый вечер после этого и на следующий день плакала. В тот момент я думала: "Блин, а может я ничего не могу? Может мне не надо это вообще делать? Я и здесь проиграла, и там меня ненавидят, и там Маша кринж и здесь Маша кринж". И у меня прям были очень сложные несколько дней, но потом я думаю, достаточно - это просто период, который тоже дал мне какой-то опыт", - поделилась Кондратенко.

К слову, Евровидение в 2025 году состоится в Базеле, Швейцария. Группа Ziferblat выступит с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале 13 мая. Второй полуфинал запланирован на 15 мая. Имя победителя конкурса станет известно 17 мая.

Напомним, ранее участница Нацотбора заявила, что победа Ziferblat на шоу была нечестной. Певица СолоХа подозревает музыкантов в сотрудничестве с политиками. Она считает, что украинцы не могли проголосовать за коллектив.

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