Актер фильма 'Ты - космос' станет участником нового выпуска шоу 'Я люблю Украину'

Уже в это воскресенье на телеканале ТЕТ выйдет новый выпуск развлекательного шоу "Я люблю Украину", в котором звездные участники проверяют свои знания о языке, культуре и истории Украины. Главным героем эпизода станет актер Владимир Кравчук – исполнитель главной роли в фильме "Ты – космос".

Его появление в шоу продолжает символическую линию: в предыдущем выпуске участвовал режиссер картины Павел Остриков, а теперь к игре присоединяется и сам актер.

В студии Владимир Кравчук будет играть в команде Александра Педана вместе с Владимиром Гладким. Им будет противостоять команда под руководством Юрия Ткача, в которую вошли Лера Товстолес и Катя Никитина. Вова приятно удивил всех своей сообразительностью: в раунде "День рождения" он метко отвечал на все вопросы. А во время музыкальной паузы первым узнал хит группы Бумбокс, хотя расшифровать песню по напеванию иностранного гостя было действительно трудно.

Новый выпуск обещает много юмора, интересных фактов и ярких эмоций – все, что делает это шоу любимым для зрителей.

Смотрите "Я люблю Украину" уже в это воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ.

