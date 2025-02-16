Рассказываем, что лучше сажать после лука и можно ли его снова высадить на том же месте.

В огородном деле огромное значение имеет севооборот - важно знать, что и после чего посадить, чтобы вырастить хороший урожай. Давайте разберемся, что хорошо сажать после лука на следующий год и почему.

Что можно сажать на грядке после лука

Грядка после лука хороша в первую очередь тем, что этот овощ обеззараживает почву - его фитонциды уничтожают болезнетворные организмы, и все, что будет расти потом, будет себя хорошо чувствовать. Что же здесь лучше посадить? Лук, который рос на грядке в прошлом году, взял из почвы необходимые ему питательные вещества - исходя из этого, на этом месте нужно сажать овощи, которым потребуются другие вещества.

Морковь и свеклу

Можно после лука сажать морковь? Да, вполне. Ее считают самым удачным овощем-последователем. Морковь не очень требовательна к почве. Кроме этого, луковые фитонциды уничтожают морковную муху. Вообще лук с морковкой очень хорошо чередовать: один будет убивать морковную муху, второй - луковую.

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Хорошо будет себя чувствовать на грядке после лука и свекла.

Огурцы и другие тыквенные (тыква, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы)

Можно ли сажать огурцы после лука? Здесь ответ также утвердительный - хорошо будут расти все тыквенные, им понравится место без вредителей и патогенов. Если есть необходимость, можно подкормить дополнительно грядку удобрениями.

Помидоры и другие пасленовые (перец, баклажаны, картошка)

Томаты и другие пасленовые - чувствительные к заболеваниям. Поэтому если вы сомневаетесь, можно ли сажать помидоры после лука или можно ли сажать перец после лука - смело сажайте. Грядка будет обеззаражена, и пасленовые будут себя хорошо чувствовать. Почву при необходимости можно подкормить.

Капуста

После лука хорошо растет капуста, причем все виды - белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и другая. Но капуста может быть требовательна к почве, поэтому перед посадкой в нее вносят удобрения.

Бобовые (фасоль и горох)

Бобовые - желанные на луковой грядке по той причине, что они восстанавливают почву, и сами при этом дают хороший урожай. Их также можно высаживать как сидераты.

Редис

Можно ли сажать редис после лука ? Да, редис, а также редьку, зелень можно посадить сразу же после уборки овоща с грядки - они дадут неплохой урожай.

Клубника

Еще один отличный вариант для луковой грядки. Ягода даст шикарный урожай. Дело в том, что клубника чувствительна к патогенам, поэтому почва ей подойдет как нельзя кстати. Дефицита в питании у ягоды не будет - ее корни опускаются довольно глубоко.

И, наконец, вопрос, который волнует большинство огородников: можно ли сажать чеснок после лука или тот же лук ? Категорически нет. Во-первых, почва уже истощена этим овощем, и на чем будет расти следующее поколение - не совсем понятно. Во-вторых, в почве накапливаются вредители и болезни, а они у лука и чеснока общие. Поэтому вряд ли получится вырастить хороший урожай. Лучше - не рисковать.

Ранее мы рассказывали, что можно сажать после горчицы - наиболее удачные варианты.

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