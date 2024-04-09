Есть несколько способов спасти растения, в зависимости от конкретной проблемы.

Рассада требует постоянного внимания и правильного ухода. Испортить ее очень легко - достаточно всего раз переборщить с водой, удобрениями или слишком рано вынести на улицу, и рассада вянет и падает. Но часто она еще и желтеет. Почему все это происходит - разберемся далее.

Почему рассада вянет и падает - распространенные причины

Есть несколько объяснений, почему падает рассада. Опытные огородники говорят, что причина может быть следующей:

пересыхание - именно из-за недостатка влаги в почве падает рассада;

перегрев - это может быть причиной, если растения находятся под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательным прибором. Если вы заметили, что вянет и желтеет рассада, переставьте ее в более прохладное место;

недостаток света - к вялости может привести и плохое освещение;

проблемы с почвой - если в земле недостаточно питательных веществ или неправильный уровень pH, это может быть причиной, почему желтеет рассада помидор, огурцов и других растений.

Причиной также могут быть вредители или болезни. Не забывайте удобрять и закалять сеянцы, чтобы не остаться без урожая.

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Что делать, если желтеет рассада огурцов и помидор

Чаще всего рассада огурцов желтеет от проблем с почвой, недостатка влаги и света. Это же касается и помидор. Есть несколько способов спасти растения, в зависимости от конкретной причины.

Рассада растет медленно, нижние листья начинают желтеть, а верхние приобретают блекло-зеленый оттенок? Такие признаки могут свидетельствовать о дефиците азота. Достаточно часто это встречается у сеянцев томатов, баклажана и перца. Решение - опрыскивание раствором мочевины. Для его приготовления вам нужно смешать 1,5 г сухого вещества с 1 литром воды.

Если листья начинают желтеть, края сохнуть, а на поверхности листовой пластины появляются светлые и красные пятна, есть вероятность, что причина в недостатке калия. Для восполнения дефицита подкармливайте растения раствором из 1,5 г сульфата калия и 1 литра воды.

А чтобы предотвратить появление желтых листьев у огурцов, огородники советуют каждые 10 дней поливать сеянцы одним "супер-средством". В 10 литров воды вам нужно добавить 30 капель йода, 1 литр молока и натереть 20 граммов хозяйственного мыла.

Что делать если рассада помидор падает

Для начала, давайте разберемся, почему рассада опускает листья, а ножка истончается. Одной из самых распространенных причин является недостаток или наоборот избыток влаги. Всегда следите за состоянием почвы.

Не менее распространенной причиной, почему истончается ножка рассады, является недостаток света. В этом случае, растения начинают тянуться к солнечным лучам, а листья опускаться.

Кроме того, следите за температурой. Перегрев или переохлаждение растений может привести к тому, что они пропадут.

Но что делать, если рассада падает? Есть несколько решений:

убедитесь, что света и влаги достаточно;

если вы считаете, что проблема в недостатке питательных веществ, удобрите растения. Для сеянцев помидор рекомендуется использовать удобрения, богатые азотом, фосфором и калием;

проверьте температуру - помните, что помидоры любят тепло.

Если же вы заметили, что у рассады черная ножка, то это говорит о бактериальном заболевании. Удобрение тут не поможет. Вам нужно удалить зараженные сеянцы, а остальные - обработать и пересадить. Если нет возможности купить новый грунт, можете "обеззаразить" ранее использованную землю. Для этого ее можно прожарить и полить раствором с фунгицидом. Перед пересадкой здоровых саженцев не забудьте тщательно вымыть емкость.

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