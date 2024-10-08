Не все огородники понимают, что можно в компостную яму, а что нет.

Компостная яма или компостная куча - это удобный способ производства удобрения для огорода. Туда нужно складывать определенного вида отходы, чтобы они перегнивали за несколько лет, и потом использовать как удобрение. УНИАН выяснил, что нельзя в компостную яму бросать ни в коем случае.

Что нельзя класть в компостную кучу - список

Далеко не все огородники знают, что нельзя в компостную яму класть абсолютно все продукты жизнедеятельности и отходы. Иногда "мусор", который так и хочется выбросить на перегнивание, способен очень сильно навредить растениям в будущем или привлечь нежелательных "гостей". Для того чтобы не превратить компост в свалку, запомните, что нельзя класть в компостную кучу.

Растения, обработанные инсектицидами

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Любые химикаты, то есть, инсектициды, фунгициды или гербициды нужны только для того чтобы бороться с вредоносными насекомыми и болезнями на посадках. Если растения, которые были обработаны такими препаратами, попадут в компост, то активные вещества убьют и полезные организмы, благодаря которым происходит процесс перегнивания. Кроме того, культуры на грядке, которые вы решите удобрить таким компостом, также будут "атакованы" химией.

Растения, которые были заражены насекомыми или болезнями

Любые больные культуры ни в коем случае нельзя бросать в компост, потому что вредоносные микроорганизмы выживают при той температуре. Для того чтобы убить всех бактерий, необходимо обеспечить от 60 °С до 63 °С в течение недели-двух, но таких условий нет у обычных дачников.

Прорастающие сорняки

Любой огородник с удовольствием, вычищая свои грядки от нежелательной растительности, бросает сорняки в компостную яму. Однако опытные садоводы знают, что если бросить на перегной сорняки, которые могут прорасти, или те, что выбрасывают семена, они потом окажутся на грядках.

Что нельзя класть в компостную кучу, кроме растений

Неопытные дачники иногда воспринимают компост, как возможность избавиться от любых отходов, но это не так. Если вы тоже думаете, что можно в компостную яму выбросить все что угодно, то посмотрите на список ниже.

Мясо и рыба

Запах гниющих мясных и рыбных отходов, несомненно, для человека ужасен. Однако для крыс, мух и некоторых домашних животных он, к сожалению, весьма привлекателен. Если вы оставите мясо или рыбу в компосте, то рано или поздно обнаружите вокруг ямы настоящий пикник незваных гостей.

Молочные продукты и масло

Причина та же, что и в пункте выше - если вы выльете в компост молоко, сметану, сливки, творог и любые другие молочные и кисломолочные продукты, а также масла, их запах может привлечь вредителей.

Грецкие орехи

Точнее, не они сами, а листья, ветки и корни. Дело в том, что эти части растения содержат в себе вещество, которое называется "юглон". Оно замедляет рост других культур и даже может их убить. Сами понимаете, что будет, если им удобрить посадки на огороде. Конечно, можно подвергнуть орех высоким температурам и нейтрализовать токсичность, но проще его просто не бросать в компост.

Древесный уголь и зола

Из костра, печки или камина забирать уголь или золу и отправлять их в компостную яму - не самая лучшая идея. Причина в составе этих двух компонентов - в них слишком много серы, поэтому готовый компост может в итоге не подходить по уровню кислотности большинству привычных растений.

Фекалии животных

Если у вас есть огород, значит, и домашние животные, скорее всего, гуляют по улице свободно. И даже если они обработаны от паразитов, все равно вы никогда не можете знать, есть ли какой-нибудь вредитель в организме кошки или собаки, или нет его там. В фекалиях животных могут оказаться самые разные паразиты - если они попадут в компост, то превратят удобрение в биологическое оружие.

Можно ли бросать гнилые яблоки в компостную яму

Дачники, у которых есть шикарный сад, собирают не только урожай спелых и сочных плодов, но и падалицу. В итоге возникает вопрос - можно ли яблоки в компостную яму бросать или лучше не стоит? Разрешить эту проблему нетрудно - запомните навсегда, что можно класть в компост только здоровые фрукты - гнилые яблоки ни в коем случае не должны оказаться в компостной куче. На гнилых фруктах уже во всю расцветает инфекция и опасные бактерии, которые при попадании в компост развивают настоящую эпидемию, заражая все остальные растения.

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