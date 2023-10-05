Рассказываем, какие растения нельзя закладывать в компост и чего еще не должно там быть.

Компостирование - удивительный и удобный способ избавиться от ненужных отходов после уборки на участке. Однако не все дачники знают, что можно бросать в компостную кучу, а что нельзя. УНИАН выяснил и готов поделиться.

Можно ли мандариновые корки класть в компост

Бытует мнение, что в компостную кучу нельзя бросать кожуру цитрусовых - на самом деле, это не так. Миф о том, что эфирные масла в составе корочек могут навредить почве - не более, чем преувеличение. К примеру, в килограмме мандариновых или апельсиновых корок минимальное количество масел - эти несколько грамм никак не повлияют на грунт.

Можно ли класть золу в компост - точный ответ

Угольную золу категорически нельзя использовать для компостной ямы или кучи, а вот древесную - напротив. Многие дачники рекомендуют рассыпать золу по грядкам или бросать в компост. Она передает свои питательные вещества растениям и воде, а значит, будет полезным органическим удобрением для почвы.

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Можно ли класть опавшие листья в компост

Листья деревьев можно в компост добавлять без зазрения совести - особенно удачным выбором станет листва от плодовых деревьев (сливы, вишни, яблони или груши), виноградные, кленовые, березовые и от тополя.

Если у вас нет компостной ямы или кучи, но вы хотите сделать компост из опавших листьев в мешках, то используйте 50-литровые полиэтиленовые пакеты. Листья нужно измельчить, высыпать в мешок и проделать в нем несколько отверстий. Завязывать емкость не нужно, иначе перекроете доступ кислорода к компосту.

Что нельзя класть в компостную кучу - список

Кроме отходов, которые заметно ускоряют процесс компостирования, один из которых - мочевина - в компост нельзя класть все подряд. Существуют отходы, которые нужно только выбрасывать в мусорное ведро или сдавать на переработку. К ним относятся:

экскременты домашних животных;

пластиковые изделия;

предметы из стекла, кожи и резины;

глянцевые журналы и цветная бумага;

табачные окурки;

любые краски, яды, растворители;

содержимое мешка от пылесоса.

К тому же, далеко не все растительные отходы можно класть в компост. Гнилые яблоки, больные ветки, пораженные инфекцией плоды и хвою лучше закопать на участке или сжечь в костре, предупреждая риски развития болезней.

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