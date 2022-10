Украинская версия песни получила название "Веди мене в храм".

Украинский музыкант Никита Леонтьев, более известен в социальной сети TikTok как ENLEO, перепел песню Take me to church на украинском и поразил слушателей мощным исполнением.

Сегодня состоялась премьера полной версии песни "Веди мене в храм". Поклонники и ранее говорили о том, что трек покорил их до глубины души, а сейчас и вовсе забросали Никиту одобрительными комментариями.

Реакция сети на песню "Веди мене в храм"

"Боже, это просто прекрасно"

"Невероятная версия на украинском. Добавляю ее в свой плейлист"

"Я стала одной целой мурашкой. Это что-то нереальное"

"Ты заставляешь меня каждую минуту гордиться тем, что мы - украинцы"

"Это звучит лучше, чем оригинал"

"Вау... Я даже не знаю, какие слова еще подобрать, как всегда отлично"

"Я опять влюбилась в его кавер"

А так звучит оригинал песни ирландского музыканта Hozier:

Сама песня о том, что Hozier перед Богом признает, что он - гей. Некоторые пользователи сети уточнили, знал ли ENLEO смысл этой песни, так как его версия - о любви.

Кто такой ENLEO

ENLEO - начинающий артист, который делает каверы на известные песни. Недавно он выпустил трек с украинской певицей Машей Кондратенко. Песня получила название "Любов сильніша".

Также он стал популярным в соцсетях благодаря песне "Інша любов", которая очень понравилась фолловерам.

