Совместная песня Макса Барских и ETOLUBOV - это чувственное послание ко всем украинским парам, которым удалось несмотря на многочисленные обстоятельства найти или сохранить свою любовь.

Саундтрек человечности и теплых чувств, которые не в состоянии потушить даже война. Именно так можно описать "Римую" - дуэт Макса Барских и украинской певицы ETOLUBOV. В прошлом году она удивила хитовым релизом "Манго", попавшим в EQUAL Global плейлиста в Spotify. А позже и в мировой Shazam Top 40 с синглом "Притяжение" (17 млн на YouTube).

Совместная песня Макса Барских и ETOLUBOV - это чувственное послание ко всем украинским парам, которым удалось несмотря на многочисленные обстоятельства найти или сохранить свою любовь.

ETOLUBOV: "Сегодня миллионы украинцев разведены расстоянием. Единственная связь с любимыми, что у нас остается - это экраны мобильных телефонов. "Римую" – песня о всех, кто лелеет свои чувства, несмотря на испытания расстоянием".

Макс Барских: "Сегодня война идет на всех фронтах. В музыке важно, чтобы украинское слово и рифма обретали новую форму, становясь ближе к восприятию современной молодежи. Вместе с ETOLUBOV мы стремились создать чувственный и в то же время по-настоящему украинский поп-трек. Я убежден, что наш язык может и должен звучать современно".

Исполнители также уверены, что музыка должна не только духовно лечить и исцелять, но и помогать добрым делом. Весь доход с монетизации от просмотров и прослушиваний "Римую" будет перечислен в благотворительный фонд DOLI, который основала ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

Напомним, ранее Мишель Андраде выпустила первую с начала войны украиноязычную песню.

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