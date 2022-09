Евгений Пельтек развернул все тренерские кресла.

Уличный музыкант родом из Харькова Евгений Пельтек принял участие в польском вокальном шоу "Голос". Он исполнил песню It's Hard To Get Around The Wind и развернул всех тренеров шоу.

К украинцу повернулись Юстина Стечковская, Lanberry, Томаш и Барон из группы Afromental и Марек Пекарчик. Сам артист решил пойти в команду Пекарчика, с котороым к тому же спел на одной сцене.

Кроме того, на шоу Пельтек рассказал, что сейчас живет в Ивано-Франковске, а на жизнь зарабатывает, выступая на улице. Он признался, что война в Украине привела его в шок. Он не смог остаться в стороне, поэтому решил донатить на ВСУ, тем самым приближая нашу победу.

В Варшаву он приехал, чтобы принять участие в "Голосе" и всему миру рассказать о зверствах оккупантов на территории Украины.

"Самое сложное – это не представлять, как ты прощаешься с близкими. Иногда ты уже продумываешь, что будешь говорить на их похоронах. И ты не контролируешь это, оно само лезет тебе в голову", – сказала девушка уличного музыканта, которая приехала вместе с ним.

Напомним, ранее Макс Барских презентовал первый трек с англоязычного альбома.

Вас также могут заинтересовать новости: