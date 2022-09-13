Певец презентует сингл I Feel Good и начинает новую эру своего творчества под новым сценическим именем.

Несмотря на то, что 24 февраля жизнь каждого украинца была поставлена на паузу, певец Макс Барских призывает поклонников строить свое будущее уже сегодня. Именно об этом новый англоязычный проект певца, ради которого музыкант возвращается к своему настоящему имени в несколько видоизмененной форме.

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца. Но в то же время она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывая свои мечты и желания на завтра, - делится своими размышлениями Макс. - Я принял решение создавать будущее уже сегодня, и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты".

I feel good - первый трек из будущего альбома, над которым певец работал с прошлого года. Барских признается, что создание новых песен поддерживало его в самые сложные времена и помогало выходить из депрессивного настроения.

"Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний", - говорит Макс.

Музыкант уверен, что каждая песня с новой пластинки энергетически позитивна и способна вызвать у слушателя улыбку на лице.

Напомним, ранее Макс Барских изменил псевдоним и рассказал о новом альбоме.

Вас также могут заинтересовать новости: