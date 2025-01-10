Эта звезда стала первой в рейтинге музыкального издания Billboard.

Музыкальное издание Billboard выбрало лучших артистов XXI века. Рейтинг звезд был создан на основе данных из чартов альбомов "Billboard 200" и "Billboard Hot 100" за 24 года с начала 2000-х.

Издание Billboard сообщает, что после анализа этих данных лучшей певицей этого века стала американская исполнительница Тейлор Свифт. Впервые ее треки в музыкальных чартах появились лишь в 2006 году. Однако даже это не помешало ей 14 раз с тех пор возглавить рейтинги со своими музыкальными альбомами и еще 12 раз стать первой в подборке "Billboard Hot 100" со своими песнями.

Кроме того, Свифт - рекордсменка. Именно такими были заголовки мировых таблоидов, когда исполнительница в очередной раз била новые рекорды. В частности, она является первой знаменитостью, которая заняла все 10 строчек чарта с композициями альбома "Midnights" в 2022 году.

В мае 2024 года она повторила этот успех с альбомом "The Tortured Poets Department". Еще один рекорд Тейлор, когда она 86 недель была на первом месте в чарте "Billboard 200", что ранее не удавалось ни одному из музыкантов в мире.

На втором месте в рейтинг лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк. Он появился со своими треками в музыкальных чартах в 2009 году. С тех пор 78 его песен попали в десятку лучших в "Hot 100", а всего в чарт попали 338 песен. С 2018 года до 2023 года Дрейк дольше всех непрерывно находился в подборке "Hot 100", а это 431 неделя.

Третью строчку заняла певица Рианна. В музыкальные чарты она впервые попала в 2005 году. Тогда еще совсем юная 17-летняя исполнительница быстро получила мировую славу, а ее треки стали хитами. Следовательно, две ее пластинки были первыми в "Billboard 200", а 14 синглов возглавили "Hot 100". К слову, ее также признали самой молодой звездой в истории чарта, чьи 10 песен оказались на первом месте.

Топ-10 лучших артистов XXI века по версии Billboard:

Тейлор Свифт

Дрейк

Рианна

Post Malone

Эминем

The Weeknd

Бейонсе

Джастин Бибер

Бруно Марс

Usher

Напомним, ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых женщин-музыкантов. Удалось подсчитать, какую сумму она получает за год.

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