Всего за три года было продано более 129 тысяч экземпляров альбома этой звезды.

Звездой, которая продала наибольшее количество виниловых пластинок за последние 10 лет, стала 35-летняя известная американская певица Тейлор Свифт. Исполнительница установила новый рекорд и вошла в историю, как автор наиболее коммерческого альбома за прошлый год.

Как сообщает издание The Sun, знаменитость обошла в этом рейтинге даже многих культовых артистов, которые значительно дольше выступают на сцене, в частности, Адель, группу ABBA, Дэвида Боуи и других звезд.

Компания Official Charts Company опубликовала данные о продажах альбомов за последнее десятилетие. Эксперты подсчитали, что артистка была лидером британских музыкальных чартов со своими тремя альбомами-бестселлерами: "Midnights" (2022), "1989" (Taylor's Version) (2023) и "The Tortured Poets Department" (2024).

Видео дня

Последняя пластинка, в которую вошла 31 песня, стала самой продаваемой за прошлый год. Показатели продаж альбома составили 783 тысячи, из которых 112 тысяч - это виниловые копии. "Midnights" стал самым продаваемым новым виниловым релизом за последнее десятилетие.

Зафиксировано, что было продано 129 тысяч экземпляров альбома. А вот перезаписанная версия "1989" заняла четвертое место по количеству продаж. Альбом уступил место артисту Гарри Стайлзу с его пластинкой "Harry's House".

10 самых продаваемых альбомов десятилетия:

"Midnights" - Тейлор Свифт

"The Tortured Poets Department" - Тейлор Свифт

"Harry's House" - Гарри Стайлз

"1989" (Taylor's Version) - Тейлор Свифт

"Legacy" - Дэвид Боуи

"Fine Line" - Гарри Стайлз

"Divide" - Эд Ширан

"Blackstar" - Дэвид Боуи

"When We Fall Asleep Where Do We Go" - Билли Айлиш

"Currents" - Tame Impala

Напомним, ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых женщин-музыкантов. Удалось подсчитать, какую сумму она получает за год. Исполнительница обошла в рейтинге даже американскую звезду Рианну, капитал которой составляет 1,4 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: